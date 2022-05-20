Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş - Son Dakika
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Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş

20.05.2022 10:51
Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş

Denizli'de19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde geçmişte pilotluk mesleği olan Bekilli Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Pamukkale travertenlerinin üzerinde paraşütle uçarak bayrak açtı.

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde geçmişte pilotluk mesleği olan Bekilli Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Pamukkale travertenlerinin üzerinde paraşütle uçarak bayrak açtı. Pamukkale semalarında paraşütle uçan Şenoğlu, izleyenlerin hem beğenisini hem de ilgisini çekti.

Türkiye'nin dört bir yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için birçok etkinlik düzenleniyor. Denizli'nin Bekilli ilçesinde görev yapan Kaymakam Dilara Şenoğlu, Bekilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tayfur Öztepe ile birlikte 19 Mayıs dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliğini gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde Pamukkale'ye gelerek hazırlıklarını yapan Kaymakam Dilara Şenoğlu, Pamukkale Dinamit Tepesine çıkarak paraşütle travertenlerin üzerinde bayrak açıp uçuş gerçekleştirdi. Öte yandan, Yamaç paraşütü pilotu Kaymakam Dilara Şenoğlu, ilçede gençlere teorik ve uygulamalı eğitim verdi. - DENİZLİ

Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş
Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş
Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş

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Denizli'de genç kızın başına beton parçası düşmesi kameraya yansıdı Denizli'de genç kızın başına beton parçası düşmesi kameraya yansıdı 19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı 19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Pamukkale, Denizli, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş - Son Dakika


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