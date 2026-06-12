2026 Offroad Yarışları Kaynaşlı\'da başladı

14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kaynaşlı ilçesinde düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular zorlu parkurlarda mücadele edecek.

Açılış programına Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ve çok sayıda davetli katıldı. Doğayla iç içe heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapacak olan organizasyonun bölge turizmine ve spor kültürüne önemli katkılar sunması bekleniyor.

Protokol üyeleri, yarışmalarda mücadele edecek sporculara başarılar dileyerek organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE