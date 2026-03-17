Kayra Cihan U-19 Milli Takımına Davet Edildi

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncularından Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları kapsamında 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacak karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi. Kayra Cihan, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'te toplanacak milli takım kampına katılmak için İstanbul'a gidecek. İç Anadolu ekibinin 18 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı takımda 4 maçta forma şansı buldu.