Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu

06.07.2022 15:48
Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonun tamamlanırken 6 takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonun tamamlanırken 6 takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan Play-Off maçları ile tamamlandı. Rakipleri yenerek mutlu sona ulaşan Sungur Futbol Kulübü, Kayseri Simya Koleji, Makfitspor, Gaziosmanpaşaspor, Kocasinan Yemlihaspor ve Argıncıkspor takımları sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Play-Off maçları sonrası şampiyon olan 6 takım 2022-2023 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Karşılaştı Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Karşılaştı Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off: Sungur FK: 1 Erkiletspor: 0 Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off: Sungur FK: 1 Erkiletspor: 0
Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu - Son Dakika
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