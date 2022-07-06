Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan Play-Off maçları ile tamamlandı. Rakipleri yenerek mutlu sona ulaşan Sungur Futbol Kulübü, Kayseri Simya Koleji, Makfitspor, Gaziosmanpaşaspor , Kocasinan Yemlihaspor ve Argıncıkspor takımları sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayseri 1. Amatör Küme: 6 takım şampiyon oldu - Son Dakika

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