Kayseri 1. Amatör Küme\'de ilk hafta 9 maçta toplam 44 gol atıldı

Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk hafta 9 maçta toplam 44 gol atıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk hafta maçları oynandı. İki grupta oynanan haftanın 9 karşılaşmasında takımlar toplam 44 gol attı; Yerköyspor deplasmanda Sosun Birlikspor'u 6-1, Buğdaylıspor da Tomarza Belediyespor'u 4-3 yendi.
Kayseri 1. Amatör Küme'de 1. hafta maçları oynandı.
Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 1. haftasındaki toplam 9 karşılaşmada takımlar 44 gol attı. Haftanın en gollü karşılaşmalarında Yerköyspor deplasmanDa Sosun Birlikspor'u 6-1 yenerken Buğdaylspor'da yine deplasmanda Tomarza Belediyespor'u 4-3 mağlup etti. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 1. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:
İsmail Okumuş FK 5-0 Esen Metal SK
Tomarza Belediyespor 3-4 Buğdaylıspor
Mahrumlarspor 3-2 Sindelhöyükspor
Kayseri Ömürspor 1-1 Gültepespor
Yerköyspor 6-1 Sosun Birlikspor
Belsinspor 3-2 Sungur FK
Güneşspor 4-2 1966 Turanspor
Sindelhöyük Yıldız 2-2 Talas Anayurtspor
Yavru Aslanspor 2-1 Sarız Anadoluspor
Cırgalanspor BAY
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?