Kayseri 1. Amatör Küme\'de ilk hafta 9 maçta toplam 44 gol atıldı

Kayseri 1. Amatör Küme'de 1. hafta maçları oynandı.

Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 1. haftasındaki toplam 9 karşılaşmada takımlar 44 gol attı. Haftanın en gollü karşılaşmalarında Yerköyspor deplasmanDa Sosun Birlikspor'u 6-1 yenerken Buğdaylspor'da yine deplasmanda Tomarza Belediyespor'u 4-3 mağlup etti. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 1. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

İsmail Okumuş FK 5-0 Esen Metal SK

Tomarza Belediyespor 3-4 Buğdaylıspor

Mahrumlarspor 3-2 Sindelhöyükspor

Kayseri Ömürspor 1-1 Gültepespor

Yerköyspor 6-1 Sosun Birlikspor

Belsinspor 3-2 Sungur FK

Güneşspor 4-2 1966 Turanspor

Sindelhöyük Yıldız 2-2 Talas Anayurtspor

Yavru Aslanspor 2-1 Sarız Anadoluspor

Cırgalanspor BAY