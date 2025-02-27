Bu sezon 32 takımın 8'erli 4 ayrı grupta mücadele edeceği Kayseri 2. Amatör Küme, 2 Mart Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak.
Fikstür çekimi geçen günlerde gerçekleştirilen Kayseri 2. Amatör Küme'de heyecan başlıyor. Yapılan fikstür çekimi sonrasında 32 takım 4 grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. ASKF'nin Ahde Vefa uygulaması çerçevesinde bu sezon 2. Amatör Küme'de A Grubu'na Burhan Çerçioğlu, B Grubu'na Hacı Yusuf Şahin, C Grubu'na Hasan Çiftçi ve D Grubu'na Ömer Kuş isimleri verilmişti. Ligin ilk haftasında maçların tamamı 2Mart Pazar günü yapılacak. Ligin ilk haftası 6 ayrı sahada toplam 14 karşılaşma yapılacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre ilk hafta programı şöyle:
02 Mart 2025 Pazar Argıncık 1 Nolu
10.00 Öz Alperenspor-Ambar Kızılırmak
12.00 Yeni Esenspor-Fevzi Çakmakspor
16.00 Yavuzspor-Alsancakspor
02 Mart 2025 Pazar Argıncık 2 Nolu
10.00 Yeşilspor-Sanayi Esnafspor
12.00 Güneşli Gençlik-Pınarbayı Belediye
02 Mart 2025 Pazar Vali Muammer Güler Stadı
11.00 Talas Denizspor-Bayraktarspor
13.00 Cırgalanspor-SindelhöyükYıldız
15.00 Akkışla Gençlik-BünyanBelediyespor
02 Mart 2025 Pazar Erkilet 1 Nolu
11.00 Kayseri İdman Yurdu-Yavru Aslanspor
13.00 Talas İdmanYurdu-Yerköyspor
15.00 Sümerspor-Y.B.Şafakspor
02 Mart 2025 Pazar Erkilet 2 Nolu
13.00 İncesu Erdemspor- Yahyalı Gençlerbirliği
15.00 Y.M.Yeni Ufuklar-Palasspor
02 Mart 2025 Pazar Sümer Stadı
12.00 Kafkasspor-Büyük Toramanspor - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri 2. Amatör Küme Başlıyor - Son Dakika
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