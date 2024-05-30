Kayseri 2. Amatör Küme'de 14. hafta tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri 2. Amatör Küme'de 14. hafta tamamlandı

Kayseri 2. Amatör Küme\'de 14. hafta tamamlandı

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 14. haftasında 10 karşılaşmada toplam 62 gol atıldı. A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilhisar Belediyespor zirvede yer aldı. Ligde 15. hafta heyecanı ise bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek.

30.05.2024 08:50  Güncelleme: 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 2. Amatör Küme'de 14. hafta tamamlandı. Oynanan 10 karşılaşmada toplam 62 gol atıldı.

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 14. haftasındaki toplam 10 karşılaşmada takımlar 62 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilhisar Belediyespor 14. haftayı zirvede tamamladılar. 14. haftası geride kalan 2. Amatör Küme'de ligde 15. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan son 4 haftada bir birinden zorlu maçların oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 14. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kayseri Ömürspor 5-0 Akkışla Gençlikspor

Yeşilspor 14-0 Talas İdman Yurdu

Anayurt Finalspor 7-2 Kayseri İdman Yurdu

Yeni Mahallespor 1-1 Y.B.Şafakspor

Bayraktarspor 1-3 Güneşli Gençlikspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 2-1 Kafkasspor

Ambar Kızılırmakspor 1-0 Alsancakspor

Kalespor 10-1 Cırgalanspor

Yeşilhisar Belediyespor 8-0 Sümerspor

Kayseri Demirspor 1-4 Yerköyspor

Kocasinan Gençlikspor 3-0 Yeni Kıranardıspor (H)

Büyük Toramanspor 3-0 Pınarbaşı Belediyespor (H)

Sanayi Esnafspor 3-0 Develi Erciyesspor (H) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yeşilhisar, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 2. Amatör Küme'de 14. hafta tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:39 Meksika’da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri 2. Amatör Küme'de 14. hafta tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement