Spor

Kayseri 2. Amatör Küme'de 14. hafta tamamlandı. Oynanan 10 karşılaşmada toplam 62 gol atıldı.

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 14. haftasındaki toplam 10 karşılaşmada takımlar 62 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilhisar Belediyespor 14. haftayı zirvede tamamladılar. 14. haftası geride kalan 2. Amatör Küme'de ligde 15. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan son 4 haftada bir birinden zorlu maçların oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 14. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kayseri Ömürspor 5-0 Akkışla Gençlikspor

Yeşilspor 14-0 Talas İdman Yurdu

Anayurt Finalspor 7-2 Kayseri İdman Yurdu

Yeni Mahallespor 1-1 Y.B.Şafakspor

Bayraktarspor 1-3 Güneşli Gençlikspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 2-1 Kafkasspor

Ambar Kızılırmakspor 1-0 Alsancakspor

Kalespor 10-1 Cırgalanspor

Yeşilhisar Belediyespor 8-0 Sümerspor

Kayseri Demirspor 1-4 Yerköyspor

Kocasinan Gençlikspor 3-0 Yeni Kıranardıspor (H)

Büyük Toramanspor 3-0 Pınarbaşı Belediyespor (H)

Sanayi Esnafspor 3-0 Develi Erciyesspor (H) - KAYSERİ