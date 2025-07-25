Kayseri, 2025-2026 Futbol Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Kayseri, 2025-2026 Futbol Sezonuna Hazır

Kayseri, 2025-2026 Futbol Sezonuna Hazır
25.07.2025 12:47  Güncelleme: 12:49
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yaptığı incelemede, 2025-2026 futbol sezonuna yönelik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Kayseri'nin 'Avrupa Spor Şehri' unvanı kazanmasıyla birlikte modern tesislerdeki yenilikler hakkında bilgi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yaptığı teknik incelemede, 2025-2026 futbol sezonuna yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Kayseri'mizin adeta kalbi olan bu modern tesiste, standartların çok üzerinde bir saha ile sezona hazırız" dedi.

Kayseri, ACES Europe tarafından "Avrupa Spor Şehri" ilan edilmesinin ardından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner spor politikalarıyla dikkat çeken yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Sporun her alanında öncü bir şehir olma hedefiyle çalışmalar yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yeni sezon öncesi çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, stadyumdaki teknik gezide Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile birlikte incelemelerde bulundu.

"2025-2026 sezonuna hazırız"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri'miz için çok önem arz eden bir alandayız. Kayseri'mizin adeta kalbi niteliğinde, futbol için olmazsa olmazı olan, standartların üzerinde bir saha ile 2025-2026 sezonuna hazırız" dedi.

Fikstürün ilk haftasında sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda ağırlayacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Fikstür çekildi, ilk maçı da Kayserispor'umuz, Beşiktaş ile yapacak. Kayserispor inşallah yeni sezonda yüzü gülerek yol alacak. İyi bir konum ve durumda ligi tamamlar diye umuyor ve inanıyoruz. Kayserispor'umuzun yönetimine, emeği geçenlere teşekkür ederken, hocamıza hayırlı olsun diyoruz. Futbolcularımızın sağlıklı bir şekilde dönemi tamamlamaları için dua ediyoruz" diye konuştu.

Büyükkılıç, tüm taraftarları maçları izlemeye, takımı tribünde desteklemeye davet ederek, "Kayserili hemşehrilerimizi ve tüm taraftarlarımızı maçlarda yine görmek istiyoruz. Kayserispor'umuza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri, 2025-2026 Futbol Sezonuna Hazır - Son Dakika

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