Kayseri Amatör Küme 2. Haftası Geride Kaldı

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 2. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 30 kez gol sevinci yaşadı.
A Grubunda Gültepespor ve B Grubunda Döğergücü FK liderliklerini sürdürüyorlar. 2.haftasını geriden kalan 1. Amatör Küme'de 3.hafta karşılaşmaları bu hafta sonu oynayacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 1. Amatör Küme 2. haftada 1 maçta gol sesi çıkmadı.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan 2. hafta maçları sonunda alınan skorlar şöyle:
Gaziosmanpaşaspor 4-2 Kayseri Futbol Academy
Güneşspor 1-2 Gültepespor
Sarız Anadoluspor 0-1 Kocasinan Ülküspor
Sosun Birlikspor 0-2 Kayseri Ömürspor
Yeni Erciyesspor 3-2 Kayseri Yolspor
Döğergücü FK 3-0 Belsinspor
Anadolu Yıldızları 0-0 İncesu Gençlikspor
Sindelhöyükspor 4-1 Kalespor
Kocasinan Yemlihaspor 4-1 Buğdaylıspor
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