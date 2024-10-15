Kayseri Amatör Küme 2. Haftası Geride Kaldı

Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 2. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 30 kez gol sevinci yaşadı.

A Grubunda Gültepespor ve B Grubunda Döğergücü FK liderliklerini sürdürüyorlar. 2.haftasını geriden kalan 1. Amatör Küme'de 3.hafta karşılaşmaları bu hafta sonu oynayacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 1. Amatör Küme 2. haftada 1 maçta gol sesi çıkmadı.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan 2. hafta maçları sonunda alınan skorlar şöyle:

Gaziosmanpaşaspor 4-2 Kayseri Futbol Academy

Güneşspor 1-2 Gültepespor

Sarız Anadoluspor 0-1 Kocasinan Ülküspor

Sosun Birlikspor 0-2 Kayseri Ömürspor

Yeni Erciyesspor 3-2 Kayseri Yolspor

Döğergücü FK 3-0 Belsinspor

Anadolu Yıldızları 0-0 İncesu Gençlikspor

Sindelhöyükspor 4-1 Kalespor

Kocasinan Yemlihaspor 4-1 Buğdaylıspor

Talas Anayurtspor 3-0 Altındağ Akkışlaspor (H) - KAYSERİ