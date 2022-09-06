Kayseri'de İl Hakemi olarak görev alan Mahmut Tekdemir, iş yerinde yaşadığı kaza sonucu beyin kanaması geçirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Tekdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden genç hakem bugün Sarıoğlan ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Mahmut Tekdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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