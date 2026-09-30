Kayseri Atletikspor Voleybol, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Kayseri Atletikspor Voleybol, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

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Kayseri Atletikspor Voleybol, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor\'u 3-1 yendi
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Kayseri Atletikspor Voleybol takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta ligin 2. haftasında evinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Mavi-siyahlılar, ligin 3. haftasında 4 Ekim 2026 Pazar günü deplasmanda Elazığ Ekolspor'a konuk olacak.

Kayseri Atletikspor Voleybol takımı ligin 2. haftasında evinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Kayseri Atletikspor Voleybol takımı ligin 2. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ilk seti konuk ekip Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor 21-25 kazandı. İkinci seti Kayseri Atletikspor 25-22 kazanarak, durumu 1-1'e getirdi. Kayseri Atletikspor üçüncü seti 25-17 ve dördüncü seti 25-20 kazanarak, salondan 3-1'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Mavi-siyahlılar müsabakanın ardından galibiyeti taraftarı ile kutladı.

2'de 2 yapan Kayseri Atletikspor Voleybol takımı ligin 3. haftasında 4 Ekim 2026 Pazar günü deplasmanda Elazığ Ekolspor'a konuk olacak.

Kaynak: İHA
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