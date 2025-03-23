Kayseri Basketbol'un Play-Off Motivasyonu - Son Dakika
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Spor

Kayseri Basketbol'un Play-Off Motivasyonu

Emre Özsarı, Fenerbahçe'yi elemek için mücadele edeceklerini ve play-off'a kalmanın mutluluğunu paylaştı.

23.03.2025 11:17
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, play-off çeyrek finalde eşleştikleri Fenerbahçe Opet'i elemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Son iki haftada aldığı galibiyetlerle ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Kayseri ekibinin başantrenörü Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl sonra play-off'a kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ligde son iki haftada iyi bir mücadele sergilendiklerini vurgulayan Özsarı, "Bu iki maçı 3 yabancıyla oynadık. Deplasmanda Nesibe Aydın'ı, sahamızda da Beşiktaş'ı mağlup ederek play-off'a kaldık. Çok mutluyuz." dedi.

Bilinçli ve basketbolu bilen bir taraftara sahip olduklarını belirten Özsarı, bu taraftarın başarının bütçe ve performansla doğru orantılı olduğunu bildiğini dile getirdi.

"Fenerbahçe'yi 7 yıl sonra evinde yenen biz olduk

Emre Özsarı, düşük bütçelerine ligde çok iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Performanslarından dolayı oyuncularını tebrik eden Özsarı, şunları kaydetti:

"Hem yabancı hem de yerli oyuncular sezon boyunca ellerinden geleni yaptı. Play-off'a kalabilmek için çok mücadele ettik ve kazandık. İnşallah bundan sonraki senelerde daha iyi yerlerde olur ve taraftarlarımıza daha iyi maçlar izletebiliriz. Fenerbahçe ile eşleştik. Fenerbahçe oyuncusuyla, koçuyla, taraftarıyla çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia, büyük bir takım. Fenerbahçe ligde sahasında 7 yıl sonra ilk maçını bu sezon bize kaybetti. Yani Fenerbahçe'yi 7 yıl sonra evinde yenen biz olduk. O günkü atmosferle şu anki motivasyonun farklı olacağını da biliyoruz. Fenerbahçe daha farklı bir motivasyonla o maça çıkacaktır. Oyuncu rotasyonlarını buna göre yapacaklardır."

"Sahada mücadele edelim, sonucun ne olduğu önemli değil"

Emre Özsarı, Kayseri temsilcisinin son olarak 2019-2020 sezonunda normal sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off'a kalma başarısı gösterdiğini anımsattı.

Play-off çeyrek finalde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Özsarı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahada mücadele edelim, elimizden geleni yapalım, sonucun ne olduğu önemli değil. Bizim için zor bir süreç ama play-off'ta olmak, buraları kovalamak, bu atmosferi yıllar sonra tekrardan yaşamak, taraftara yaşatmak bizi çok mutlu etti. Çok düşük bir bütçeyle kurulan takımın play-off'a kalması, önümüzdeki sezon için bize olan güveni artıracaktır. Oyuncu getirmemiz de kolaylaşacaktır. Motivasyonumuzu daha çok artıracaktır. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi yerlerde olacağımız bir sezon olur."

Eşleşmede iki takım arasındaki ilk maç, 26 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri Basketbol'un Play-Off Motivasyonu - Son Dakika

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