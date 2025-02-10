Kayseri Bedensel Engelliler 68-39 Galip - Son Dakika
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Kayseri Bedensel Engelliler 68-39 Galip

Kayseri Bedensel Engelliler 68-39 Galip

Kayseri Bedensel Engelliler, Hayat 05'i mağlup ederek galibiyetle sevinç yaşadı.

10.02.2025 14:04
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Kayseri BedenselEngelliler SporKulübü; evinde oynadığı maçta Hayat 05 Spor Kulübü'nü 68-39 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig müsabakaları çerçevesinde Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Hayat 05 Spor Kulübü, Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Engel tanımayan sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakada kazanan taraf 68-39 skor ile Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü oldu.

Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Kayseri Bedensel Engellilersporcuları, galibiyetin sevincini kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Basketbol, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Bedensel Engelliler 68-39 Galip - Son Dakika

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