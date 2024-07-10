Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımları ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan takımları ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig temsilcilerinden Yılport Samsun spor ve TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Büyükkılıç, ilk olarak Samsunspor ekibini ziyaret ederek futbol direktörü Fuat Çapa ve oyuncularla görüştü.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, yüksek irtifa kampında takımları konuk etmeye başladıklarını, şu ana kadar yurt içi ve yurt dışından 11 futbol kulübü ile kamp için anlaşmaya varıldığını belirtti.

Tüm takımları Erciyes'e davet Büyükkılıç, "Altı sahamız, olimpik yüzme havuzumuz ve çok amaçlı spor salonumuz mevcut. Otellerimiz yaz kış hizmet veren anlayış içerisinde Erciyes Dağı'nda hizmet veriyor. Bu güzel Erciyes Dağı'nın 1850 metre yükseklikteki merkezimize sporcuları bekliyoruz. Kaynaklarımızın kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Samsunspor'a ve Konyaspor'a ayrıca şehrimize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Futbol Direktörü Çapa ise bu merkezi gördükten sonra yurt dışına gitmenin anlamı olmadığını vurgulayarak, "Sağlıkla ilgili gerekenleri başkanımız söyledi. Uzun yıllar kamp yapıyoruz, yurt içi ve yurt dışı yapıyoruz ama yurt dışına gittiğimiz zaman her şey daha güzel gibi görünüyor. Oysa burayı gördükten sonra yurt dışına gitmenin hiçbir anlamı olmadığını başkanımıza da ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine böyle bir tesisi ülkeye kazandırdığı için teşekkür eden Çapa, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güzelliklerini, imkanlarını yeterince yurt dışına tanıtmamamız eksik olan yanımız. Bunu da gerçekleştirirsek biz giden değil, getiren taraf oluruz. Başkanımızın söylediği gibi bize her anlamda katkı sağlamış olur. Kayseri Büyükşehir Belediyesine böyle bir imkanı sağladığı, şehre kazandırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Biz yine geleceğiz, iki dönemde kampımızı burada yapacağız ama diğer takımların da burayı görüp, keşfedip, gelmesini sağlamak bize düşecek."

Büyükkılıç, Samsunspor'a başarılar diledikten sonra diğer sahada çalışan TÜMOSAN Konyaspor'u ziyaret etti.

Konyasporlu futbolcular ve teknik direktör Ali Çamdalı ile görüşen Büyükkılıç, bir süre sohbet etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Çamdalı da burada şartların olağanüstü olduğunu belirterek, "Böylesi güzel bir tesisi hem Kayseri'ye hem ülkemize kazandırdığınız için teşekkür etmek isterim. Şartlar olağanüstü. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Gün geçtikçe çok daha üst seviyeleri yakalayacağını düşünüyorum. Burada olmaktan mutluyuz, paramızı dışarı değil, Türkiye'de tutmayı biz de tercih ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, ziyaretinizden ötürü çok mutlu olduk, burası bizim için güzel bir başlangıç olur, şans getirir, sezona da yansıtırız." ifadelerini kullandı.