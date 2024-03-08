Kayseri Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını veren ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın gençlere verdiği özel önem doğrultusunda, Kayseri'yi bir spor şehri yapmak için sporun her alanında takımların ve sporcuların destekçisi olmaya devam ediyor.
Sümer Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve ACES Genel Sekreteri Hugo Alonse, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve amatör spor kulüpleri yöneticileri ile sporcuları katıldı.
Sporcular tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende yaptığı konuşmada, "İyi ki varsınız, sizleri seviyorum. Malzeme yardımını geleneksel hale getirdik, arttırarak gidiyoruz. Malzeme yardımı yetmez dedi, yakıt yardımı dedi, biz ona da varız dedik. Çünkü siz başarıdan başarıya koşarken, her şeye layıksınız" diye konuştu.
Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri ödülünü aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri, başkan da geldi, bugün ödülümüzü verdi. Buna uygun şekilde altyapı, sporcu sayısı, başarıdan başarıya bütün dallarda koşmaya devam diyoruz. Kayseri artık kabına sığmayan, dünyada kendisinden söz ettiren, sadece ticaretin, sanayinin, tarımın değil, sporun, kültürün ve kayağın da merkezi olarak yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Başkan Büyükkılıç'ın spor yapan bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya koşar adımlarla geliyor. Çünkü sürekli spor yapan bir belediye başkanımız var. Sizin burada mutlu olmanız, Büyükşehir'imizin imkanlarıyla başarıya koşmanız hem bizi hem Büyükşehir'imizi hem de şehrimizi gururlandırıyor" dedi.
"2024'te Kayseri spor şehri seçilmiştir"
Kayseri'ye 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını veren ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ise, "Belediye Başkanımız Memduh bey için alkış istiyoruz. Kayseri, Avrupa spor şehirleri arasında oldukça önemli bir şehirdir. 2024'te Kayseri Spor Şehri seçilmiştir. 2024'te Avrupa Parlamentosu'nda Kayseri'nin bir üst sonraki level olan altın renkteki bayrak için güçlü bir aday olduğunu belirtiyorum. Bu kadar genç ve amatör sporlara destek veren bir belediye için sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum, arkadaşlık için sağlık için spor diyerek Gençlik ve Spor Bakanına selamımı iletiyorum" şeklinde konuştu.
"Spor camiası Memduh başkanın yanındadır"
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ise 70 branşta, 165 bin lisanslı sporcu ile faaliyet gösteren büyük bir aile olduklarını ifade etti. Önal, Başkan Büyükkılıç'a yaptığı ağabeylikten dolayı teşekkür ederek, "Sümer Tesisleri'nin, kafeteryanın yapımında bizlere büyük destek veren Haseki bakanımıza, bizlere başkanlıktan ziyade bir ağabeylik yapan, spor camiasının her zaman yanında olan Memduh başkanımıza, devletin çalışkan ve güler yüzü olan, gencin ve spor camiasının yanında olan Sayın Valimize teşekkür ederiz. Spor camiası Memduh başkanın yanındadır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından tören kapsamında, Süper Amatör Küme Şampiyonu Yahyalıspor'a ve B Grubu Şampiyonu Kayseri Atletikspor'a, Birinci Amatör Küme A Grubu Şampiyonu Amaratspor'a, B Grubu Şampiyonu Özvatan Belediye Spor'a, C Grubu Şampiyonu Tomarza Belediye Spor'a, Süper U 18 Şampiyonu Kocasinan Şimşek Spor ve Talas Gücü Belediye Spor'a kupaları takdim edildi.
Kayseri'deki amatör spor kulüplerine Büyükşehir Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda kulüplere, 65 adet voleybol topu, 30 adet basketbol topu, 2200 adet futbol topu, 2000 çift tekmelik, 200 çift kaleci eldiveni, 4000 çift idman çorabı, 100 adet top çantası, 350 çift boks eldiveni, 50 adet lapa ve 100 takım alt-üst forma olmak üzere 9095 parça malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. - KAYSERİ
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