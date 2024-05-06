Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş'nin Sporcuları Ülkemizi Temsil Ediyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş'nin Sporcuları Ülkemizi Temsil Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş\'nin Sporcuları Ülkemizi Temsil Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş'nin yetiştirdiği sporcular, Romanya'da yapılacak olan 2024 UEC Dağ bisikleti Avrupa Şampiyonası ve Okçuluk Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda Kayseri'yi ve ülkemizi temsil edecek.

06.05.2024 13:42  Güncelleme: 13:45
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş'nin yetiştirdiği sporcular hem Kayseri'yi hem de ülkemizi temsil ediyor.

8-12 Mayıs 2024 tarihinde Romanya'da yapılacak olan 2024 UEC Dağ bisikleti Avrupa Şampiyonası XCC - XCR - XCO yarışlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayça Erdoğan Genç Kadınlar kategorisinde Kayseri'yi ve ülkemizi temsil edecek. Almanya'nın Essen Şehrinde devam eden Okçuluk Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda ise yine Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü ve milli sporculardan Fatma Maraşlı Kayseri'yi ve ülkemizi temsil ediyor.

Olimpiyat kotası yolunda 24 rakip ülke ile mücadele edecek olan milli sporcu Fatma Maraşlı bu yarışmalarda derece hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş'nin Sporcuları Ülkemizi Temsil Ediyor - Son Dakika

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