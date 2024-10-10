Kayseri'de 2024-2025 Sezonu Açılışı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri'de 2024-2025 Sezonu Açılışı Yapıldı

Kayseri\'de 2024-2025 Sezonu Açılışı Yapıldı

TFFHGD Kayseri Şubesi, Sümer Stadı'nda 2024-2025 futbol sezonunu coşkuyla açtı.

10.10.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi (TFFHGD) hakemleri Sümer Stadında yapılan törenle 2024-2025 futbol sezonunu açtı.

Sümer Stadı'nda yapılan sezon açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, TFFHGD Kayseri Şubesi Başkanı Özgür Reha Alıcı, Eski İl Hakem Kurulu Başkanları Şükrü Bayraktar, Murad Çınar, Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar, gözlemciler, hakemler ve davetliler katıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Özgür Reha Alıcı; "Bugün burada yeni bir sezona adım atmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Futbol toplumumuzun birleştirici bir güç olarak her yaştan bir araya getiren dostluk dayanışma ve centilmenlik değerlerini ön plana çıkartan çok önemli bir spor dalıdır. Biz hakemler bu büyük sorumluluğun bilinciyle sahada yer alıyor oyunun adaletini sağlamaya gayret ediyoruz. Hakemlik mesleği fedakarlık, disiplin ve adalet duygusunu gerektiren bir meslek. Sahada her an doğru kararlar verebilmek için hem zihinsel hem de fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanmak durumundayız. Gözlemciler ise bizlere bu süreçte bizleri değerlendiren gelişimlerimize katkıda bulunan çok önemli gayret gösteriyorlar. Yeni sezonda sahada görev alacak gözlemcilerimize hakemlerimize başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah bu sezonda adaletin, centilmenliğin ve sporun ön plana çıktığı hakemlerin çok ön plana çıkmadığı bir yıl olur" diye konuştu.

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger ise, "2024-2025 sezonu gözlemci be hakem camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Taban birliklerimizle birlikte olayın spor olduğunu unutmadan kavgasız, gürültüsüz bir sezon geçirmeyi ümit ediyorum. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir sezon geçirmek. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, kayseri, Türkiye, Futbol, Tören, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de 2024-2025 Sezonu Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Reyting savaşı kızışıyor: Fenomen dizi zirvenin sahibi Reyting savaşı kızışıyor: Fenomen dizi zirvenin sahibi
11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 2024-2025 Sezonu Açılışı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.