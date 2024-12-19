Kayseri'de Antrenör Kursu Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Antrenör Kursu Devam Ediyor

Kayseri\'de Antrenör Kursu Devam Ediyor

Türkiye Badminton Federasyonu, Kayseri'de 1. Kademe Temel Antrenör Kursu düzenliyor.

19.12.2024 13:23
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Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen 1. Kademe Temel Antrenör Kursu Talas Çok Amaçlı Spor Salonu'nda uygulama dersleri ile devam ediyor.

18 Aralık tarihinde başlayan ve kurs eğitmeni HakanDoğan'ın verdiği uygulamalı derslerin sürdüğü Badminton 1. Kademe Temel Antrenör Kursu'nda devam zorunluluğu bulunuyor. Kurs öncesi yapılan bilgilendirmede; "Kursumuzda devamsızlık uygulaması yapılacaktır. Antrenör Eğitim Talimatına istinaden toplam devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez. Bu sürenin üzerinde devamsızlık yapan Eğitmen adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir" ifadeleri kullanıldı.

Kayseri'deki kurs yine uygulamalı olarak 22 Aralık Pazar günü yapılacak sınav ile son bulacak.Sınav sonunda 70 puan ve üzerini alan kursiyerler 1. Kademe Temel Antrenör Kursu sertifikası almaya hak kazanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri'de Antrenör Kursu Devam Ediyor - Son Dakika

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