Kayseri'de Atlı Dayanıklılık Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
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Kayseri'de Atlı Dayanıklılık Yarışması Ödül Töreni

Kayseri\'de Atlı Dayanıklılık Yarışması Ödül Töreni

Kayseri'de düzenlenen Ulusal Atlı Dayanıklılık Tahir Horoz yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Atlı Spor Kulüpleri Temsilcileri ve sporcuların katıldığı ödül töreninde, zorlu hava şartlarında 2 gün boyunca yarışan sporcuların başarıları takdir edildi.

26.05.2024 17:10  Güncelleme: 17:12
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Kayseri'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Binicilik Federasyonu ve Burak Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'Ulusal Atlı Dayanıklılık Tahir Horoz' yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Burak At Çiftliği'nde düzenlenen ödül törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Atlı Spor Kulüpleri Temsilcileri ve sporcular katıldı. Atlı sporcular zorlu hava şartlarında 2 gün boyunca kıyasıya yarıştı. Bugün finalleri düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Farklı kategorilerde yarışan sporculardan ilk 3'e girenlerden 3'üncü yarışmacıya 2 bin 500 TL, 2'inci yarışmacıya 5 bin TL ve 1'inci olan yarışmacıya ise 10 bin TL para ödülü verildi. Sporculara ödüllerini veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen yarışmalarda emeği geçenlere ve yarışmaya katılan sporculara teşekkür ederek; "Şehrimize uzaktan, yakından gelen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonu merhum dostumuz Tahir Horuz adına düzenleyen kıymetli evladını ve buradaki Burak At Çiftliği'nin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Dereceye giren, başarıdan başarıya koşan dostlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah daha fazlasını bekliyoruz. Belki hava şartları sizi zorladı. Ancak şartlar herkes için aynıydı. Sonuç itibariyle Kayseri'miz büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan şehir olarak anılır. Bu anlamda da umarım dışardan gelen dostlarımız rahat etmişlerdir. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Daha büyük organizasyonlarda sizlere ev sahipliği yapmak, birlikte olmak amacıyla burada memnuniyetimizi belirtirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak okçulukta, atlı okçulukta ki tesislerimizi dostlarımız bilirler. Hakikaten Türkiye'de sayılı tesislerden olduğunu paylaşıyorum. Ticaretin ve sanayinin merkezi, Orta Anadolu'nun gözbebeği, turizmde iyi bir noktaya doğru ilerleyen, sportif alanlarda da biz de varız diyen bir anlayış içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri'de Atlı Dayanıklılık Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika

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