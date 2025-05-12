Kayseri\'de Cardoso\'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 3-1'lik skorla kazandı.

CARDOSO'DAN KARİYER GECESİ

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 12, 29 ve 63. dakikalarda Miguel Cardoso getirdi. Cardoso, yaptığı hat-trick ile kariyer gecelerinden birini yaşadı. Antalyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Thalisson Kelven kaydetti.

KAYSERİSPOR LİGDE KALDI

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 7 maçta beşinci galibiyetini alan Kayserispor, 44 puana ulaşarak 11. sıraya yerleşti ve rakiplerinin ikili averajla önüne geçerek ligde kalmayı garantiledi. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Kayserispor, deplasmanda lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.