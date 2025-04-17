Kayseri\'de Dostluk Maçı 3-3 Berabere Bitti

Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'de dostluk maçı düzenlendi. Başlama vuruşunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yaptığı maçta Kayseri ASKF takımı ile Emniyetgücü karşılaştı. 6 golün atıldığı maç 3-3 berabere bitti.
Stat: Sümer
Hakemler: Ramazan Haymana, Recep Güneş, Yasin Emre Ceylan
Kayseri ASKF: Hüseyin Göktaş, Kurtuluş Karamustafa, Serhat Çolukan, Ahmet Yıldız, Ali İhsan Kabakcı, Metin Kösedağ, Ömer Tekeş, Fatih Altun, Mutlu Önal, Hüseyin Akay, Fatih Çağan, Ahmet Çiçek
Emniyetgücü: Kemal Kaya, Mustafa Topal, Baki Köroğlu, Volkan Odyakmaz, Zafer Akpınar, Adnan Akalın, Yasin Zeki, Atanur Aydın, Haydar Alp Kaynar, Süleyman Deniz, Mesut Oğuz, Osman Demirtepe
Goller: Fatih Altun, Ömer Tekeş, Volkan Odyakmaz (KK) (Kayseri ASKF) Yasin Zeki, Volkan Odyakmaz (2) (Emniyetgücü) - KAYSERİ
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