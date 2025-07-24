Kayseri'de ERVA Spor Kulübü Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de ERVA Spor Kulübü Açıldı

Kayseri\'de ERVA Spor Kulübü Açıldı
24.07.2025 20:43
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Kayseri'de 'Erdemlerimizle Varız' projesi kapsamında Diyanet Vakfı ERVA Spor Kulübü açıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından başlatılan 'Erdemlerimizle Varız' projesi çerçevesinde ERVA Spor Okulları'nın 57.'si olan Diyanet Vakfı ERVA Spor Kulübü açıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde kurulan Diyanet Vakfı ERVA Spor Kulübü'nün açılış töreni; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin kısa sürede şampiyonluklar kazandığını kaydederek; "Müftülüğümüzün her alanda olduğu gibi burada da çok nezih bir alan oluşturması, başta sporun ve sporcunun dostu olması, mahallelerimizde imkanlarımızın az olduğu alanlarda spor tesislerine dönüşmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Tabi kurum olarak sporun tabana yayılmasında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Talimatınızla yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan çalışmalar, bugün 16 bin sporcuya ulaşan ERVA Spor Okulları'na dönüştü. Bedenen, ruhen gelişmelerini tamamlayan gençlerimiz Türkiye Şampiyonlukları kazandı. Bunlar, bir yıllık bir süre zarfında gerçekleşti. İnşallah sporcularımız, uluslararası arenalarda da bayrağımızı göndere çektirecek, milli takımda temsil edecek sporcularımız buradan çıkacak" dedi. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise gençlerin hem ruh hem de beden sağlığına önem verdiklerini ifade ederek; "Gençler çok önemli. Gençlik iyi inşa edilir, iyi yetiştirilirse tüm hayatı onun üzerine bina edilecek. Biz de gençlerimizin hem ruh hem beden sağlığına önem vermek istiyoruz. Valime teşekkür ediyorum; yapmış olduğunuz bu hizmetler sadece günümüzü kurtarmakla değil yarınlarımızın istikbal ve istiklalimizin de devam etmesine çok büyük vesile olacaktır. Müftülük olarak başlattığınız bu yürüyüşte yanınızda bulunmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Savunma sanayiinin güçlü olması elzem. Ondan daha önemli elzem olan şey ise ahlaklı ve güçlü gençler. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü Türkiye, güçlü gençlik, ahlaklı gençlikle beraber önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağının en büyük göstergesi. Bugün 57.'sini hayata geçirdiğimiz ERVA Spor Okulları'nda 29 branşta 15 bin gencimiz hizmet alıyor. İnşallah bunu bir ağaç olarak düşünelim, önümüzdeki yıllarda meyveye dönüşeceğinden herhangi bir şüphem yok. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir tek gencimizden vazgeçmeyeceğiz"

Gençleri dijital ve uyuşturucu bağımlılığına kurban vermeyeceklerini dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında; "Her mahallede gençlerimizle beraber olacağız demiştik. Çok şükür bugün 57. ERVA Spor Okulları'nı açıyoruz. ERVA Spor Okullarımız çığ gibi büyüdü, bugün Balkan Şampiyonları, Avrupa üçüncülükleri, Türkiye Şampiyonları gelmeye başladı. Yaşadığımız bu zaman diliminde dijital bağımlılıkla gençlerimizi istismar etmek isteyen, gençlerimizi zehirlemek isteyen birçok insan maalesef hayatımızın içerisinde ve gençlerimizi tehdit ediyor. Her zaman söyledim; gençlerimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. 'Erdemlerimizle Varız' diyerek gençlerimizi zehirlemek isteyenlere meydan okuyarak hiçbir gencimizi kurban etmeyeceğiz diye haykırıyorum. Gençlerimizi hala zehirlemek isteyen, tuzak kurmak isteyen varsa onlara fırsat vermeyeceğiz, devletimizin demir yumruğunu vuracağız. Bizim gençliğimiz, bizim geleceğimiz, bir tanesinden vazgeçmeyeceğiz. ERVA Spor Okulları'na destek veren, projeye destek olan herkesi gönülden kutluyor teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Diyanet Vakfı ERVA Spor Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi. Programda ayrıca genç sporcular gösteri yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri'de ERVA Spor Kulübü Açıldı - Son Dakika

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