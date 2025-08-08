Kayseri'de ERVA Spor Okulları Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayseri'de ERVA Spor Okulları Protokolü İmzalandı

Kayseri\'de ERVA Spor Okulları Protokolü İmzalandı
08.08.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valiliği, ERÜ ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında ERVA Spor Okulları için işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Valiliği; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında 'ERVA Spor Okulları Akademisi' işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik makamında düzenlenen imza törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ERVA Spor Okulları Koordinatörü Muammer Benli katıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; projenin yalnızca bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma hedefi taşıyan büyük bir sosyal sorumluluk hareketi olduğunu belirtti. Vali Çiçek; "Erdemlerimizle varız' diyerek başladığımız bu yolda bugün 58 spor okulu açıldı ve 16 bin öğrenciye ulaşıldı. Erva Spor Okulları sadece yaz dönemiyle sınırlı değil, yıl boyu süren bir örgün eğitim yapısı içinde çalışıyor. Amacımız gençlerimizi lisanslı sporcular olarak yetiştirmek ve aynı zamanda milli ve manevi değerlerle donatmaktır" ifadelerini kullandı. Vali Çiçek ayrıca, projenin başlangıcından itibaren Erciyes Üniversitesi'nin katkılarının büyük olduğunu belirterek, "Erciyes Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz alan araştırmaları, anketler ve hazırlanan 70-80 sayfalık rapor sayesinde bu projeyi bilimsel temellere oturttuk. Bu sadece iki-üç kişinin kararıyla ortaya çıkan bir proje değil; Kayseri'nin ortak aklının, kurumlarının ve akademik çevresinin ürünü" dedi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında, şunları kaydetti;

"Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Erciyes Üniversitesi olarak imzaladığımız bu iş birliği protokolü kapsamında, akademik değerlendirmelerin yapılması büyük önem taşıyor. Özellikle hayata geçirilen ERVA Spor Okulları süreçlerinde, gençlerimizin almış olduğu sportif eğitimlerin yanı sıra bu sürecin akademik yönüyle de değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültemizin, bu süreçlerde eğitici olarak staj bazlı destek verecek olması bizler için son derece kıymetlidir."

İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin hem sportif hem de mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu işbirliğinin önemine değindi. Kabakcı; "Bu protokol ile hem tesislerde yürütülecek sportif etkinliklere katkı sağlayacağız hem de antrenör adaylarımızın uygulamalı deneyim kazanmasını hedefliyoruz. Ayrıca burs desteği gibi örnek uygulamalarla bu iş birliğini daha da anlamlı hale getireceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından işbirliği protokolü Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından imzalandı. Tören Vali Gökmen Çiçek tarafından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a plaket takdiminin ardından sona erdi.

Protokol çerçevesinde ERVA Spor Okulları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki mesleki deneyimler paylaşılacak, sportif etkinlikler gerçekleştirilecek, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ERÜ'nün Spor tesisleri ortak kullanılacak, belirlenen alanlarda antrenörlük eğitimleri düzenlenerek, ERVA Spor Okulları'nın gelişimi hakkında tez ve akademik çalışmalar yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Valiliği, Kayseri Valiliği, Yerel Haberler, Erciyes, Gençlik, kayseri, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de ERVA Spor Okulları Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

15:31
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:27:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de ERVA Spor Okulları Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.