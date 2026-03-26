Türkiye'de ilk olacak organizasyon: Kökbörü Oyunları Erciyes 2026
Türkiye'de ilk olacak organizasyon: Kökbörü Oyunları Erciyes 2026

26.03.2026 13:17  Güncelleme: 13:18
Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek Kökbörü Oyunları, 28 Mart 2026'da Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Türklerin ata sporu olan kökbörünün yaşatılacağı bu organizasyonda atlı sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, tüm paydaş kurumların iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Türklerin ata sporu Kökbörü Oyunları Erciyes 2026, 28 Mart Cumartesi günü Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Kadim Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan kökbörü, Kayseri'de yeniden hayat buluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ve geniş paydaş desteğiyle düzenlenecek Türklerin ata sporu 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026', 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Tekir Yaylası cami arkasındaki alanda oynanacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyonda farklı bölgelerden gelecek atlı sporcular sahaya çıkarak kıyasıya mücadele verecek. Güç, denge, sürat ve takım koordinasyonunun ön plana çıkacağı müsabakalar, kökbörünün ruhunu tüm yönleriyle yansıtacak. Kökbörü Oyunları Erciyes 2026, kadim mirasın yaşatıldığı, atlı spor geleneğinin sahaya yansıdığı ve yüksek heyecanın yaşanacağı önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde gerçekleştirilen organizasyonlar, şehrin spor vizyonuna önemli katkı sağlıyor. ACES Europe tarafından '2024 Avrupa Spor Şehri' unvanına layık görülen Kayseri, Büyükşehir ile 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreçlerini de güçlü ve kararlı bir şekilde yönetiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

13:45
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
