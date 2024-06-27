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- Kayseri'de milli takım coşkusu

KAYSERİ - A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek, adını son 16 turuna yazdırması Kayseri'de coşkuyla kutlandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye- Çekya maçı dev ekranla vatandaşlara sunuldu. Onlarca kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar büyük bir heyecanla maçı takip ederken, galibiyet büyük bir sevince sahne oldu. Maç sonu A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turuna kalması büyük bir coşkuyla karşılandı. Maç sonu onlarca vatandaş meşalelerle hep bir ağızdan milli marşlar söyleyerek kutlamalar yaptı.

Alandan ayrılan vatandaşlar kutlamaya araçlarıyla konvoy yaparak devam etti.