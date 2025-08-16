Kayseri'de Yeni Tenis Kortları İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren tenis kortlarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 tenis kortunun yağışlı havalarda da spor yapmaya imkan tanıyacak şekilde üstlerinin kapatılma çalışmalarını denetleyen Büyükkılıç, spora yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini belirtti.

Kentin sporun her alanında öne çıkan bir şehir haline geldiğini kaydeden Büyükkılıç, "Kayserimizin Avrupa Spor Şehri 2024 unvanına layık olması için teniste de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tenisle ilgili açık alanlarda özellikle kentin de iklimine uygun olarak yazın sıcaktan, kışın soğuktan korumak amacıyla üstlerini kapatma işlemlerini sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, kent merkezinde 21, Erciyes'te 12 tenis kortu bulunduğunu aktardı.

Büyükkılıç'a incelemeleri sırasında Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.