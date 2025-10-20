Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. haftasında Kayseri Şekerspor ile Kayseri Döğerspor karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan zorlu doksan dakikada kazanan çıkmadı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Levent Yeşilyurt, İbrahim Bayram, Hamza Yıldız
Döğerspor: Batuhan Kaya, Yakup Can Yazgan, Onur Han Ünal, Resul Ekrem Turhan, M. Ali Kılınç, (Oğuzhan Yalçın dk. 55), Ayvaz Koç, (Süleyman Yasa dk. 73), Hakan Albayrak, (Mustafa Erdoğan dk. 46), Yusuf Aydoğdu, Ali Avcı, Samet Türk, (Mehmet Ali Öncü dk. 80)
Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Abdullah Öztürk, Mehmet Bayram, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Batuhan Kaya, Can Ölçer, Mehmet Tatlı, (Bulut Akbaş dk. 65), Buğra Sarıkaya, (Onur Bağcı dk. 23), (Ahmet Özdemir dk. 73), Selim Başev, (Hakan Bahran dk. 65), Çağrı Elgölgesi, (Yusuf Karaboğa dk. 65) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Derbisi Beraberlikle Sonuçlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?