Kayseri Derbisi Beraberlikle Sonuçlandı

20.10.2025 09:44
Kayseri Şeker ve Döğerspor arasındaki 5. haftadaki maçta gol sesi çıkmadı, 0-0 bitti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. haftasında Kayseri Şekerspor ile Kayseri Döğerspor karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan zorlu doksan dakikada kazanan çıkmadı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Levent Yeşilyurt, İbrahim Bayram, Hamza Yıldız

Döğerspor: Batuhan Kaya, Yakup Can Yazgan, Onur Han Ünal, Resul Ekrem Turhan, M. Ali Kılınç, (Oğuzhan Yalçın dk. 55), Ayvaz Koç, (Süleyman Yasa dk. 73), Hakan Albayrak, (Mustafa Erdoğan dk. 46), Yusuf Aydoğdu, Ali Avcı, Samet Türk, (Mehmet Ali Öncü dk. 80)

Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Abdullah Öztürk, Mehmet Bayram, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Batuhan Kaya, Can Ölçer, Mehmet Tatlı, (Bulut Akbaş dk. 65), Buğra Sarıkaya, (Onur Bağcı dk. 23), (Ahmet Özdemir dk. 73), Selim Başev, (Hakan Bahran dk. 65), Çağrı Elgölgesi, (Yusuf Karaboğa dk. 65) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

