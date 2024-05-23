Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü Türkiye Finalleri için hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü Türkiye Finalleri için hazır

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü Türkiye Finalleri için hazır

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, Eskişehir'de yapılacak olan Genç Erkekler Voleybol Türkiye Finalleri'ne katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Takım, rakiplerine set vermeden finallere adını yazdırmıştı ve şampiyonluk hedefliyor.

23.05.2024 08:22  Güncelleme: 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, 25-30 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak olan Genç Erkekler Voleybol Türkiye Finalleri için hazır.

Sivas'ta düzenlenen Genç Erkekler Voleybol Yarı Finalleri'nde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol Kulübü, oynadığı üç maçı da 3-0'lık sonuçlar ile kazanarak rakiplerine set vermeden Türkiye Finalleri'ne adını yazdırmıştı. Türkiye Genç ErkeklerVoleybol Final Maçları 25-30 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'de oynanacak. Birbirinden güçlü takımlar 16 takımın yer alacağı Türkiye Finalleri'nde Kayseri Elit Voleybol SporKulübü, hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirledi. Eskişehir'de yapılacak olanTürkiye finallerinde Kayseri ElitVoleybol takımının yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Ziraat Bankası, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkasspor, SporToto, Altekma, Bursa Güney Karakaya, İstanbul Prof.Dr. Gazi Yaşargil, Bursa BüyükşehirBelediyespor, İstanbulDoğu Akademi, Tekirdağ Çerkezköy Voleybol Akademi, Konya BüyükşehirBelediyespor ve DiyarbakırKayapınar Halk Eğitim takımları mücadele edecek.

Kayseri ekibi, birbirinden güçlü takımlar arasında Türkiye Şampiyonu olabilmek için mücadele edeceği maçlar için bugün Eskişehir'e hareket edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Kayseri, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü Türkiye Finalleri için hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:09 Meksika’da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı Meksika'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı
07:26 Postacının burnuna gelen kötü koku şüpheli olayı ortaya çıkardı Postacının burnuna gelen kötü koku şüpheli olayı ortaya çıkardı
23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
08:09 Sette kriz çıktı Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu’ndan ayrıldı Sette kriz çıktı! Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı
02:07 Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:38 Kastamonuspor ekibine Iğdır’da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı Kastamonuspor ekibine Iğdır'da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 09:11:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü Türkiye Finalleri için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement