Kayseri Emniyet ERVA Spor Kulübü sporcusu Sümeyye Sungur, Ankara'da düzenlenen Ümitler Taekwondo Milli Takım Seçmelerinde 53 kilogram kategorisinde 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak şampiyon oldu. Milli Takım'a seçilen başarılı sporcu, 15-18 Aralık 2026 tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kayseri ERVA Spor Okulları, milli takıma bir sporcu daha kazandırmanın gururunu yaşıyor. 15 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Ümitler Taekwondo Milli Takım Seçmelerinde 53 kilogram kategorisinde mücadele eden Kayseri Emniyet ERVA Spor Kulübü sporcusu Sümeyye Sungur, önemli bir başarıya imza attı. Birbirinden zorlu 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak rakiplerini geride bırakan Sungur, 53 kilogram kategorisinde Milli Takım Seçme Şampiyonu oldu ve ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Antrenörü Mehmet Ali Dağlı eşliğinde çalışmalarını sürdüren Sümeyye Sungur, 15-18 Aralık 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.