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Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi

Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi. Ligde mücadele edecek takımlar gruplara ayrıldı ve çeyrek finalde çapraz eşleşme eleme usulüne göre oynayacaklar. Başarılı olan iki takım Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi
09.01.2024 - 10:23,
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Kayseri Fatih Türk U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.

22-23 Ocak tarihlerinde başlayacak olan Fatih Türk U17 Ligi fikstür çekimine TFF Kayseri bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 34 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar A- B Grupları 8 takımlı olurken C ve D Grupları ise 9'arlı dört gruba ayrıldı. Çift devreli olarak oynanacak olan U17 Liginde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final, yarı finalde çapraz eşleşme eleme usulüne göre oynayacaklar. Burada başarılı olan iki takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Kayseri Fatih Türk U-17 Ligi'nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:

A Grubu

1966 Turanspor

Gençlikspor

Amaratspor

Talas Anayurtspor

Güneşspor

Anadolugücü

Kayseri Şekerspor

Anadolu Yıldızları

1.Hafta

1966 Turanspor-Güneşspor

Gençlikspor-Talas Anayurtspor

Kayseri Şekerspor-Anadolugücü

Anadolu Yıldızları-Amaratspor

B Grubu

Gültepespor

Belsinspor

Kayseri Demirspor

Göktürkspor

Doğa Gençlikspor

Akkışla Gençlikspor

Talasgücü Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor

1.Hafta

Kayseri Demirspor-Belsinspor

Göktürkspor-Gültepespor

Doğa Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor

Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Şimşekspor

C Grubu

E.M. Döğerspor

Cuma Uluçay Talasspor

Argıncıkspor

Kılıçaslan Yıldızspor

Erkiletspor

Hacılar Erciyesspor

Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Atletikspor

Kayseri İdman Yurdu

1.Hafta

Kayseri Atletikspor-E.M.Döğerspor

Cuma Uluçay Talasspor-Erciyes Esen Makina FK

Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor

Kılıçaslan Yıldızspor-Erkiletspor

Kayseri İdman Yurdu (BAY)

D Grubu

İlbeyspor

Sungur FK

Kalespor

Alsancakspor

Kocasinan Gençlikspor

Kayseri yolspor

Bayraktarspor

Erciyesgücü FK

Kafkasspor

1.Hafta

Erciyesgücü FK-İlbeyspor

Sungur FK-Bayraktarspor

Kayseri Yolspor-Kalespor

Alsancakspor-Kocasinan Gençlikspor

Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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