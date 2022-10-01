Kayseri Erciyes Cup'ın üçüncü gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın son günü ilk maçında Galatasaray , Bursa Uludağ Basketbol'u 97-75'lik skorla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'a 101-75'lik skorla mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde bu sene 16'ncısı yapılan, Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kayseri haber: 16'ncı Kayseri Erciyes Cup sona erdi - Son Dakika

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