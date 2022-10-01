Kayseri haber: 16'ncı Kayseri Erciyes Cup sona erdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde bu sene 16'ncısı yapılan, Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi.
Kayseri Erciyes Cup'ın üçüncü gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın son günü ilk maçında Galatasaray, Bursa Uludağ Basketbol'u 97-75'lik skorla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'a 101-75'lik skorla mağlup oldu.
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