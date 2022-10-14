Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Türk Hava Yolları 'na ait özel uçakla Erkilet Havaalanı'na geldi. İç Hatlar Geliş Terminali'nden otobüse geçen Galatasaray kafilesine, takımı karşılamaya gelen taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı ekip daha sonra kalacakları otele doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri haber | Galatasaray, Kayseri'ye geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.