Kayseri haberi... SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberi... SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

14.10.2022 19:25

Kayseri haber: SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldiİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.

SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Galatasaray, yarın konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı için saat 1820'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlarve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 2000'de başlayacak.

YORUMLAR
500
Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı Kayseri haber: Galatasaray kafilesi, Kayseri'ye geldi Kayseri haber: Galatasaray kafilesi, Kayseri'ye geldi
Kaynak: DHA

Galatasaray, Kayserispor, Kayseri, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri haberi... SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 01:53:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri haberi... SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement