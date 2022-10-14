Kayseri haberi... SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi
İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.
Galatasaray, yarın konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı için saat 1820'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlarve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 2000'de başlayacak.
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