Galatasaray, yarın konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı için saat 1820'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlarve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kayseri haberi... SPOR Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi - Son Dakika

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