Hacılar Erciyesspor ligin ilk iki haftasında oynadığı müsabakalardan 4 puan çıkarırken, Develigücü ise oynadığı iki maçta da berabere kalarak hanesine 2 puan yazdırabildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri haberleri: BAL'da Kayseri derbisi - Son Dakika

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