Kayseri haberleri: BAL'da Kayseri derbisi - Son Dakika
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Kayseri haberleri: BAL'da Kayseri derbisi

15.10.2022 09:41
Kayseri haberleri: BAL'da Kayseri derbisi

Kayseri habere göre Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 3. haftasında Kayseri derbisi oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 3. haftasında Kayseri derbisi oynanacak. Hacılar Erciyesspor ile Develigücü yarın karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşı karşıya gelecek. Ligin 3. hafta programında yer alan Kayseri derbisi, yarın Hacılar Fevzi Mercan Stadında oynanacak. Onuralp Enes Öz, Sevda Çayan, Alper Adıyaman hakem üçlüsünün yöneteceği müsabaka saat 15: 00'te başlayacak.

Hacılar Erciyesspor ligin ilk iki haftasında oynadığı müsabakalardan 4 puan çıkarırken, Develigücü ise oynadığı iki maçta da berabere kalarak hanesine 2 puan yazdırabildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri haberleri: BAL'da Kayseri derbisi - Son Dakika

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