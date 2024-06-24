Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu\'nda Play-Off oynama hakkı kazanan takımlar belli oldu

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Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off oynama hakkı kazanan iki takım belli oldu. Ligde küme düşme olmadığı için son hafta karşılaşmaları sadece prestij özelliği taşıyacak.

Bu sezon büyük bir çekişmeye sahne olan Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off biletini alan takımlar belli oldu. Ligin son haftasına 39 puan ile giren Yeşilspor ile Yeşilhisar Belediyespor Play-Off vizesi alan takımlar oldu.

Ligin son haftasına girilirken en yakın takipçileri Yerköyspor'un yenilmesi sonrasında aradaki puan farkını 8'e çıkaran iki takım Birinci AmatörKüme'ye yükselme adına Play-Off maçı oynama hakkı elde ettiler. Yeşilhisar Belediyespor haftayı hükmen 3-0'lık galibiyet ile geçerken Yeşilspor ise futbol sahalarında az rastlanır bir farka imza atarak Fevzi Çakmakspor'u 19-0 mağlup etti. - KAYSERİ