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Kayseri Kadın FK, Gazikentspor'u 6-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü - Son Dakika
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Kayseri Kadın FK, Gazikentspor'u 6-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü

Kadınlar 1. Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK, Gazikentspor'u 6-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü. Maçta Kayseri Kadın FK'nın gollerini Saniye Aslano (2), Zeynep Bilir (3) ve Beyza Nur Semiz kaydetti.

Kayseri Kadın FK, Gazikentspor\'u 6-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü
09.01.2024 - 09:57,
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Kadınlar 1. Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK, ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gazikentspor'u 6-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü.

Stat: Gaziantep Batur Stadı

Hakemler: Oktay Sağlamcı, Onur Gönül, Muhammed Mustafa Meşe

Gazikentspor: Beyza Nur Semiz, Ceren Özberk (Huda Bozo dk.65), Franciane de Jesus, Ceyda Özkan (Edanur Mutlu dk.65), Dilara Kocabağ, Bahar Carav (Gül Beyza Akpınar dk.46), Dilan Temiz (Hamide Şahin dk.80), Buse Nur Kocabey (Dilara Öztürk dk.71), Ayla Demir, Kardelen Patoğlu, Derya Omak

Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu (Fatma Erol dk.85), Medine Aykaç, Saniye Aslano, Gülşen Urgun, Rabia Behlül Koç, Canset Yiğit, Bahar Özden, Thuany Gomes, Negahan Tulğar, Zeynep Bilir, Buse Kırbaş (Biricik Nur Köynar dk.65)

Goller: Ayla Demir (dk.33), Huda Bozo (dk.87) (Gazikentspor), Saniye Aslano (dk.5, 60), Zeynep Bilir (dk.21, 43, 81), Beyza Nur Semiz (dk.77 k.k.) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayseri Kadın FK, Gazikentspor'u 6-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Kadın FK, Gazikentspor'u 6-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü - Son Dakika
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