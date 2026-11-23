U15 Kızlar Gelişim Ligi Play-Off final maçında Soma Zafer Spor ve Gençlik'e kaybeden Kayseri Kadın FK Türkiye ikincisi oldu.

U15 Kızlar Gelişim Ligi Play-Off maçları tamamlandı. Finalde Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan final karşılaşmasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü rakibi Soma Zafer Spor ve Gençlik'e 3-0 mağlup oldu ve sezonu Türkiye ikinci olarak tamamladı. Birbirinden önemli takımları saf dışı bırakarak finalde kaybeden Kayseri Kadın FK oyuncuları maç sonu büyük üzüntü yaşadılar.

Final maçın ardından düzenlenen tören ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.