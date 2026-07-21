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Kayseri Kadın FK Yeni Sezona Hazır

Kayseri Kadın FK Yeni Sezona Hazır
21.07.2026 17:35
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Kayseri Kadın FK, Süper Lig'de kalıcı olma hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geçen sezon Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele ederek Süper Lig'e yükselen Kayseri temsilcisi, sezonun ilk antrenmanını Sümer Stadı'nda gerçekleştirdi. İdmana, TFF Kayseri Bölge Sorumlusu ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ile Kulüp Koordinatörü Osman Bahadır Kökoğlu da katıldı.

İlk antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Kadın FK Teknik Sorumlusu Enes Karakaya, yerli transferler ve altyapıdan yetişen oyuncularla sezonu açtıklarını belirterek, "Yerli transferlerin ve alt yapımızdan yetişen sporcuların katılımıyla sezonu açtık. Yaklaşık 10-12 tane yabancı transferimiz var, onları bekliyoruz. Yurt dışından gelecek bir iki tane yerli oyuncumuz var. Onların gelmesiyle takım tamamlanmış olacak. Yüksek tempoda başladık. Ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

'KAYSERİ'Yİ SÜPER LİG'DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ'

Hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu ifade eden Karakaya, "Kayseri'yi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Öncelikle ligde kalıcı olmak daha sonra da çıkabildiğimiz yere kadar çıkmak istiyoruz. Bu nedenle şehrin önde gelenlerinden destek bekliyoruz. Sağ olsun TFF Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal Her zaman arkamızda ona teşekkür ediyoruz. Kulüp başkanımız Osman Bahadır Kökoğlu her zaman idari anlamda sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Biz de sportif anlamda sahada var gücümüzle çalışıp takımı getirebileceğimiz en iyi yere kadar getirmeyi çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antrenman, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

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