Kayseri Kadın Futbol Kulübü U15, rakibini 9-1 yenip grubunu namağlup lider bitirdi

U15 Kızlar Gelişim Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, grubunu namağlup tamamladı.

U15 Kızlar Gelişim Ligi 21. Grup ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, erteleme maçında deplasmanda Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünü 9-1 mağlup etti. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü karşısında Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden Esra Ertaş (4), Elif Ceyhan (2), Aysima Deveci (2) ve Rabia Aktaş'ıın golleri ile 3 puana uzanarak büyük bir başarıya imza attı. Rakibi karşısında aldığı farklı galibiyet ile grubunu namağlup olarak lider tamamlayan sarı-kırmızılılar adını Play-Off'a yazdırdı.

Grupta oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak 30 puan toplayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, rakip filelere 95 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Play-Off'ta Galataspor ile eşleşti.