Kayseri Karması, UEFA Regions Cup Türkiye Birinciliği'nde elendi - Son Dakika
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Kayseri Karması, UEFA Regions Cup Türkiye Birinciliği'nde elendi

Kayseri Karması, UEFA Regions Cup Türkiye Birinciliği\'nde elendi

Erzurum'da düzenlenen 2024 UEFA Regions Cup Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında yer alan Kayseri Karması, yarı finalde Bursa Karması'na yenilerek turnuvaya veda etti. Geçen yıl şampiyon olan Kayseri Bölgesi, bu sezon erken elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Finalde ise İstanbul Bölge Karması, Bursa Karması'nı 3-2 yenerek şampiyon oldu ve Türkiye'yi UEFA Regions Cup Turnuvası'nda temsil etmeye hak kazandı.

27.05.2024 14:10
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Erzurum'da 14 bölge karmasının katılımıyla düzenlenen 2024 UEFA Regions Cup Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında yer alan Kayseri karması, yarı finalde Bursa Karması'na yenilerek elendi. Kayseri Karması, geçen yıl şampiyon olmuştu.

21 Mayıs 2024 tarihinde grup müsabakaları ile başlayan organizasyonda Kayseri Karması 1. Grup'ta yer aldı. Grup maçlarında ilk olarak VanKarmasını 3-1 yenen Kayseri Karması ardından, Ardından Ankara Karması'nı 2-0 ile geçti. Grup son maçında Trabzon Bölgesi ile mücadele eden Kayseri, bu maçı da penaltılar sonucu kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında Bursa Karması ile eşleşen Kayseri, bu maçı ise 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Geçen yıl aynı turnuvada şampiyon olarak önemli bir başarı elde eden Kayseri Bölgesi, bu sezon turnuvaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

21 Mayıs 2024 tarihinde grup müsabakaları ile başlayan organizasyonda Bursa Bölge Karması ile İstanbul Bölge Karması finale yükseldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan final müsabakası, İstanbul Bölge Karmasının 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı. Şampiyon olan İstanbul Bölge Karması, Kasım ayında San Marino'da oynanacak UEFA Regions Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Karması, UEFA Regions Cup Türkiye Birinciliği'nde elendi - Son Dakika

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