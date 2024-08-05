Kayseri Masterler Özvatan Masterler\'i 6-1 Yendi

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Belediyesi tarafından organize edilen masterler futbol turnuvasında Kayseri Masterler, rakibi Özvatan Masterler'i 6-1 yenerek şampiyon oldu.
Stat: Özvatan İlçe
Hakemler: Berke Can Kalkan, Mustafa Bulduk, Merthan Uruk
Kayseri Masterler: Hasan Akdoğdu, Aydoğan (Ömer Erden), Mükremin Cebe, İbrahim, Ali Üstünel (Abdullah), Ahmet Yıldız (Ferhat Yağmur), Mutlu Önal, Erkan, Gökhan Gündüz (Hakan), Emin Gök, Şinasi (Hasan)
Özvatan Masterler: Selçuk Koca, Hayrettin Erciyes, Burhanettin, Seyit, Fevzi, Ahmet, Cemal Ada, Ömer Demir, İbrahim Kırtepe, Ayvaz, Bilal Demir
Goller: Şinasi (4), Gökhan Gündüz, Hakan (Kayseri Masterler) Seyit (Özvatan Masterler) - KAYSERİ
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