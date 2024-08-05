Kayseri Masterler Özvatan Masterler\'i 6-1 Yendi

Spor

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Belediyesi tarafından organize edilen masterler futbol turnuvasında Kayseri Masterler, rakibi Özvatan Masterler'i 6-1 yenerek şampiyon oldu.

Stat: Özvatan İlçe

Hakemler: Berke Can Kalkan, Mustafa Bulduk, Merthan Uruk

Kayseri Masterler: Hasan Akdoğdu, Aydoğan (Ömer Erden), Mükremin Cebe, İbrahim, Ali Üstünel (Abdullah), Ahmet Yıldız (Ferhat Yağmur), Mutlu Önal, Erkan, Gökhan Gündüz (Hakan), Emin Gök, Şinasi (Hasan)

Özvatan Masterler: Selçuk Koca, Hayrettin Erciyes, Burhanettin, Seyit, Fevzi, Ahmet, Cemal Ada, Ömer Demir, İbrahim Kırtepe, Ayvaz, Bilal Demir

Goller: Şinasi (4), Gökhan Gündüz, Hakan (Kayseri Masterler) Seyit (Özvatan Masterler) - KAYSERİ