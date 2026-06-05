Kayseri, Muaythai Kampına Katıldı - Son Dakika
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Kayseri, Muaythai Kampına Katıldı

Kayseri, Muaythai Kampına Katıldı
05.06.2026 10:52
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Kayseri'den 11 kişi, Malezya'daki Dünya Şampiyonası öncesi Burdur'daki milli takım kampına katıldı.

Malezya'da düzenlenecek Elitler Muaythai Dünya Şampiyonası öncesi Burdur'da gerçekleştirilecek milli takım kampına Kayseri damga vurdu. 6 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinden oluşan 11 kişilik Kayseri kafilesi, şampiyona hazırlıklarını milli takım çatısı altında sürdürecek.

16-26 Haziran tarihleri arasında Malezya'da yapılacak Elitler Muaythai Dünya Şampiyonası öncesinde milli takım hazırlık kampı 5-15 Haziran tarihleri arasında Burdur'da gerçekleştirilecek. Kampa Kayseri'den toplam 11 isim katılarak şehri ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. Milli takım teknik direktörlüğü görevini yürüten Kayseri Gençlik ve Spor antrenörü Göksel Cingöz; kamp ve dünya şampiyonası sürecinde kafilenin başında yer alacak. Teknik ekipte ayrıca tecrübeli milli takım antrenörleri Kevser Bilgin ve Nazım Yorulmaz ile genç Antrenörler İbrahim Mortaş ve Hanife Altun görev yapacak. Kayseri'den milli takım kadrosuna davet edilen sporcular ise Sercan Koç, Utku Mete Yağcı, Murat Avcı, Ata Bilgin ve Mert Güney oldu. Genç sporcu Ayşegül Açık ise okul sporlarındaki başarılı performansının ardından ilk kez milli takım kampına katılma hakkı kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; dünya şampiyonası öncesinde kampa katılan sporculara ve teknik ekibe başarılar dileyerek, Kayseri'nin milli takıma verdiği katkıdan gurur duyduklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Kayseri, Malezya, Burdur, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri, Muaythai Kampına Katıldı - Son Dakika

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