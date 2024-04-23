Kayseri Muaythai Takımı Türkiye Şampiyonasında Damga Vurdu

Spor

Kayseri Muaythai Takımı 16-21 Nisan tarihlerinde Antalya Kemer'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 13 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya olarak şampiyonaya damgasını vurdu. İller sıralamasında birinci olan Kayseri, 13 şampiyon sporcusunu milli takıma göndermenin gururunu yaşadı.

Bekir Özer Türkiye Gençler, U23 ve Elite Büyükler Şampiyonası'nda illerin başarı sıralamasında 1. Kayseri, 2. İstanbul, 3. Adana, 4. Gaziantep, 5. Ankara oldu. Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Türkiye şampiyonası öncesi Bölgeler Muaythai Şampiyonası'nda önemli bir sonuç elde eden Kayseri Muaythai takımının Türkiye Şampiyonasında da başarısını katlayarak sürdürmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ulu, "Bu başarının arkasındaki en büyük unsur Kayseri Muaythainin yıllardır bir aile olması. Yıllardır oluşan bu birlik ve beraberlik bizim başarılarımızı kat ve kat artırıyor. İl içerisinde yaptığımız organizasyonlarla sporcularımızın tecrübesini artırmaya çalıştık. Her maç bir tecrübe düsturu ile sporcularımızın tecrübelerini artırdık. Bu tecrübelerle ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazandığımız başarılarla doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk. Milli takımlarda yarışmayı hak etmiş 13 sporcumuz şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Çalışmalarımıza disiplinli bir şekilde aralıksız devam ediyoruz. Türkiye Şampiyonasında tek yürek olup sporcularımızın maçlarında taktik sorumluluğu üstlenen Antrenörlerimiz Göksel Cingöz, Bilal Atille, Adem Karakaş, İbrahim Mortaş, Hakan Büyükçekiç, Nazım Yorulmaz, Mehmet Akif Seyfi, Kevser Bilgin, Şakir Kaymaz, Yücel Haspolat, Menderes Koyuncu, Yaşar Cuma Kılıç, Ümit Hançer Hocalarıma, takımın yanında bulunan Fatih Gencebay ve velilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Öte yandan, Fatih Kaan Ulu, şampiyona öncesi profesyonel WMC sertifika programına katılarak, başarılı olan Kayseri Bölgesi Uluslararası Hakemleri Osman Mutlu, Ahmet Devedaşı, Hüseyin Gazi Sönmez'i tebrik etti. - KAYSERİ