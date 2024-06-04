Kayseri Ömürspor, Ambar Kızılırmakspor'u yenerek liderliğini sürdürdü

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor; rakibi Ambar Kızılırmakspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, İbrahim Bayram, Nusret Yıldırım
Kayseri Ömürspor: Engin Koray Albayrak, Engin Üçel, Mustafa Yıldırım (Serdar Yiğit dk.65), Ahmet Turan Özbek, Fırat Durkut, Yunus Emre Kulan, Kemal Çelik, Seffan Karasu, Gökhan Yeşilbaş, Abdürrahim Çopur, Alihan Acay, (Memduh Elbistan dk.60)
Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Ömer Faruk Kalkan, Yakup Aslan, Yusuf Arslaner, Furkan Batar, Emre Tekin (Ahmet Aslan dk.76), Ali Şakar (Ömer Ünal dk.65), Barış Soysal, Muhammet Ünal, Ayhan Aslan dk.46), Kahraman Yurday
Goller: Ahmet Turan Özbek (dk.27), Gökhan Yeşilbaş (dk.54), Memduh Elbistan (dk. 83) (Kayseri Ömürspor), Ali Şakar (dk.43) (Ambar Kızılırmakspor) - KAYSERİ
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