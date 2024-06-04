Kayseri Ömürspor, Ambar Kızılırmakspor'u yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Kayseri Ömürspor, Ambar Kızılırmakspor'u yenerek liderliğini sürdürdü

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor, Ambar Kızılırmakspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu. Ahmet Turan Özbek, Gökhan Yeşilbaş ve Memduh Elbistan'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Kayseri Ömürspor, üst üste gelen zaferlerle liderlik koltuğunu bırakmadı.

04.06.2024 09:49
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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor; rakibi Ambar Kızılırmakspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç, İbrahim Bayram, Nusret Yıldırım

Kayseri Ömürspor: Engin Koray Albayrak, Engin Üçel, Mustafa Yıldırım (Serdar Yiğit dk.65), Ahmet Turan Özbek, Fırat Durkut, Yunus Emre Kulan, Kemal Çelik, Seffan Karasu, Gökhan Yeşilbaş, Abdürrahim Çopur, Alihan Acay, (Memduh Elbistan dk.60)

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Ömer Faruk Kalkan, Yakup Aslan, Yusuf Arslaner, Furkan Batar, Emre Tekin (Ahmet Aslan dk.76), Ali Şakar (Ömer Ünal dk.65), Barış Soysal, Muhammet Ünal, Ayhan Aslan dk.46), Kahraman Yurday

Goller: Ahmet Turan Özbek (dk.27), Gökhan Yeşilbaş (dk.54), Memduh Elbistan (dk. 83) (Kayseri Ömürspor), Ali Şakar (dk.43) (Ambar Kızılırmakspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Ömürspor, Ambar Kızılırmakspor'u yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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