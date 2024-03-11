Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off finalinde sağlıkçı yardımcı hakemden örnek davranış

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında omuzu çıkan Güneşsporlu Şeyh İsmail Orhan'a ilk müdahaleyi sağlıkçı yardımcı hakem İbrahim Çolak yaptı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında E.M.Döğerspor ile Güneşspor, Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30. dakikasında Güneşspor'un savunma oyuncusu Şeyh İsmail Orhan, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Aldığı darbe sonrası sol omuzu çıkan tecrübeli futbolcuya ilk müdahaleyi sağlıkçı olan maçın yardımcı hakemi İbrahim Çolak yaptı ve oyuncunun çıkan omuzunu yerine oturttu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olan yardımcı hakem İbrahim Çolak'ın müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Şeyh İsmail Orhan'ın kontrolleri yapıldı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Oyuncu sağlığı önceliğimizdir. İlimiz futbol hakemlerinden İbrahim Çolak, sahalarda ender görülen bir davranışta bulunmuştur. Meslek hayatına Kayseri Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak devam eden İbrahim Çolak, 1. Amatör Küme Play-Off final müsabakasının 30. dakikasında rakibiyle çarpışarak omzu çıkan Güneşspor oyuncusuna saha içerisinde ilk müdahalede bulunmuş ve çıkan omuzu yerine oturtmuştur. Bu örnek davranışından dolayı hakemimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz" denildi. - KAYSERİ
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