Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk 5 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile heyecan devam edecek.
6. Haftanın ilk maçı 30 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 15.00'de Sümer Stadı'nda Hacılar Erciyesspor ile Başakpınar arasında oynanacak. Diğer karşılaşmalar ise pazar günü 2 farklı sahada oynanacak. Hem A Grubu'nda hem de B Grubu'nda birbirinden önemli maçların oynanacağı Süper Amatör Küme'de nefesler tutuldu. Özvatanspor ise 6. haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 6. haftanın maç programı şu şekilde;
30 Kasım Cumartesi Sümer Stadı
Saat 15.00 Hacılar Erciyesspor-Başakpınarspor
01 Aralık Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Saat 13.00 Argıncıkspor- Kocasinan Şimşekspor
Saat 15.00 Amaratspor-Kayseri Atletikspor
01 Aralık Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Saat 13.00 Erciyes Esen Makina FK- Tomarza Belediyespor
Saat 15.00 1966 Turanspor-Kayseri Şekerspor
01 Aralık Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Saat 13.00 Kayserigücü FK- İsmail Okumuş FK
Saat 15.00 Kayseri Döğerspor-Kayseri Esen Metal SK - KAYSERİ
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