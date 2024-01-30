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Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı. Şampiyonada 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, büyük bir başarı elde etti.

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'nda 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı
30.01.2024 - 12:39,
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Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya alarak şampiyonaya damga vurdu.

22-29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı. Turnuvada Kayserili sporculardan Altar Sezer Şahin 94 kilogram Büyük Erkek Point Fighting Türkiye Şampiyonu, Arda Aktürk 51 kilogram Genç Erkek Full Contact Türkiye Şampiyonu, Beren Karaduman 60 kilogram Yıldız Bayan Point Fighting Türkiye Şampiyonu, Ecrin Gülay Düzgün 50 kilogram Genç Bayanlar Point Fighting Türkiye Şampiyonu, Muhammed Ali Yıldırım 57 kilogram Yıldız Erkekler Kicklight Türkiye Şampiyonu oldu.

Yine Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Hacı Mustafa Saltık Genç Erkekler Point Fighting 94 kilogram Türkiye ikincisi olurken, Seher Ertürk 55 kilogram Büyük Bayan Point Fighting Türkiye üçüncüsü, Mustafa Korkut 74 kilogram Büyük Erkekler Türkiye üçüncüsü, Elif Ceren Uzunçakmak 55 kilogram Yıldız Bayanlar Türkiye üçüncüsü ve Sena Akıllı 70 kilogram Genç Bayanlar Full Contact Türkiye üçüncüsü oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenörleri Cihat Arı ile Hayriye Türksoy Hançer'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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