Kayseri spor haberi | Eski Develi Kaymakamı Duru, Develi Belediye Voleybol Takımını yalnız bırakmadı

Ankara'da oynanan Efeler Ligi mücadelesinde Develi Belediye Voleybol takımı Halkbank ile karşılaştı. Karşılaşmayı, eski Develi Kaymakamı Murat Duru da takip etti.

Ankara'nın Çankaya İlçesinde Kaymakamlık görevini sürdüren eski Develi Kaymakamı Murat Duru, Başkent Voleybol salonunda oynanan mücadeleyi salonda takip etti. Kaymakam Duru maç öncesinde Develililer ve takım yöneticileri ile sohbet ederek hasret giderdi. Kaymakam Duru açıklamasında; "Develimizde görev yaptığım süreçte elimizden geldiğince destek verdiğimiz Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyesi Erkek Voleybol Takım'ının Ankara'mızda Halkbank Voleybol takımı ile yaptığı maçı izledik. Maç öncesinde başta Ali Kabak ve Tufan Nayman kardeşlerim olmak üzere takım yöneticileri, teknik heyeti ve takım kaptanı ile sohbet edip hasret giderdik. Sporcularımıza başarılar dileyip keyifle maçlarını seyrettik. Ayrıca kıymetli kardeşlerimle Develimizin güzel insanları hemşehrilerime selam gönderdik" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ