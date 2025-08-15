Kayseri Spor Okulları 3. Yaz Dönemi Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 16 branşta eğitim sunduğu spor okullarında 3. yaz dönemi başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme ve kick boks gibi farklı 16 branşta eğitim verilen spor okullarında, 3. yaz döneminde öğrenciler yaz tatilini spor eşliğinde sağlıklı, keyifli ve verimli şekilde geçiriyor.

Üç dönem halinde planlanan ve birinci dönemi 23 Haziran-17 Temmuz, ikinci dönemi 18 Temmuz-12 Ağustos'ta tamamlanan spor okullarının üçüncü dönemi ise 13 Ağustos'ta başlarken, 6 Eylül'de tamamlanacak.