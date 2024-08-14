Kayseri Sporcuları Boccia Türkiye Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika
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Kayseri Sporcuları Boccia Türkiye Şampiyonasında Başarılı

Kayseri Sporcuları Boccia Türkiye Şampiyonasında Başarılı

Kocaeli'nde düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular; 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 1 Türkiye dördüncülüğü elde etti. Şampiyonada Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcularından Öner Bozbıyık ve Rabia Nur Boyraz çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Öner Bozbıyık tekler kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Diğer sporcular da başarılı bir performans sergileyerek Türkiye dereceleri elde etti.

14.08.2024 11:29
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Kocaeli'nde düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular; 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 1 Türkiye dördüncülüğü elde etti.

Boccia Türkiye Şampiyonası Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde 15 şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcularından çiftler kategorisinde Öner Bozbıyık ve Rabia Nur Boyraz Şampiyon olurken, tekler kategorisinde ise Öner Bozbıyık Türkiye birincisi oldu. Yine şampiyonada Derya Dökmeci Türkiye ikincisi, Rabia Nur Boyraz Türkiye üçüncüsü ve Hakan Arık Türkiye dördüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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